Dokuz Eylül ve Ege üniversiteleri, yemekhane hizmetini 'doğal afet' ihale yöntemi ile taşerona vermiş

İzmir'de öğrencilerin yemek ücretlerine yapılan zammı protesto ettiği Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerinde, yemekhanelerinin 21/B ihale yöntemi ile taşerona verildiği ortaya çıktı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise şirketin ihaleyi aldıktan 5 gün sonra yemeğe zam yaptığı tespit edildi. 21/B ise “doğal afet ve acil” durumlarda yapılan ihale yöntemi olarak biliniyor.

İzmir'de yemek ücretlerinin zamlandığı Ege ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki yemekhane ihalelerine ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İzmir’de Ege Üniversitesi yemekhanesinde 6,50 lira olan yemek ücreti yüzde 207’lik zam ile 20 liraya; Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ise 5,80 lira olan yemek ücreti yüzde 93’lük zam ile 17 liraya çıktı.

Her iki üniversite de öğrenciler zamları protesto etti. Öğrencilere sert müdahalede bulunuldu, öğrencilerden bazıları gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Her iki üniversitenin de yemek hizmetini taşeron şirkete verdiği ortaya çıktı. Kamu Aydınlatma Platformu’nda (EKAP) yer alan bilgilere göre her iki üniversite de ihale yöntemi olarak Kamu İhale Kanunu’nda “afet ve acil” durumlarda ihalelerin hızlı yapılması için kullanılan ve kamuoyunda “adrese teslim ihale yöntemi” olarak bilinen 21’inci maddenin b bendinde düzenlenen ihale yöntemini kullandı.

Şirketlerin yeni aldıkları yemekhane hizmetlerinde, yemeklere zam yaptığı da sözleşme tarihlerinden anlaşıldı. Ege Üniversitesi’nin yemekhane hizmetleri için çıktığı ihaleyi 267 milyon 53 bin 912 liraya Florya Yemek Ticaret şirketi kazandı ve sözleşme 25 Mayıs 2023 tarihinde imzalandı. Bu şirket 2023-2024 yıllarında 21 ay boyunca yemekhane hizmeti verecek. Sözleşme bilgilerine göre şirket hem dört kap yemek hem de kahvaltı hizmeti sunacak.

İHALEDEN 5 GÜN SONRA ZAM!

Eski AKP milletvekili Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi 960 bin öğün yemek için ihaleye çıktı. 25 Eylül 2023- 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki bu yemekhane hizmeti için çıkılan ihaleyi 124 milyon 176 bin 619 lira bedel ile Seç-San Yemek Hizmetleri şirketi kazandı ve 20 Eylül 2023 tarihinde sözleşme imzalandı. Yemekhane ihalesinin yapıldıktan 5 gün sonra şirkeitn Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yemeğe zam yaptığı anlaşıldı.