Dolar adım adım yeni rekora koşuyor

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,6812'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,6850 seviyesinden işlem görüyor. Euro 31,0910 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6890 liradan, euro 31,0910 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 28,6870 liradan, euro ise 31,0890 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 28,6720 lira, euronun satış fiyatı ise 31,0610 lira olmuştu.

Bugün piyasa açılışının ardından 28,7105'e çıkan dolar/TL, son olarak 10 Kasım'da 28,8050 liraya çıkarak son zamanların rekorunu kırmıştı.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak verilere çevrildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, kasımda 9,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminler güç kazandığını aktardı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATINDA DÜŞÜŞ

ABD'de ham petrol stoklarının arttığını gösteren hükümet raporunun ardından düşüşünü üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,5 azalışla 80,5 dolarda seyrediyor.

Avrupa borsalarında da dün alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi de eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalışla beklentilerin altında kaldı.

KREDİ RİSK PRİMİ 8 PUAN DAHA GERİLEDİ

Deutche Bank'ın Türk tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabileceğini duyurmasının ardından, BNP Paribas da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son aylarda yaptığı para politikası düzenlemesinin ardından Türk tahvillerinin daha cazip hale geldiğini bildirdi.

Düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün de yaklaşık 8 baz puan gerileyerek 356,5 baz puana indi.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 526 milyon liralık tahsisli iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin pay ihracına onay verdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, kapasite kullanım oranı ve sanayi üretimi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.780 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.520 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.