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Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 helikopter kaza yaptı: 6 pilot öldü

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 Mi-8 helikopterinin karıştığı kazada, 6 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya
  • 31.08.2023 12:30
  • Giriş: 31.08.2023 12:30
  • Güncelleme: 31.08.2023 12:34
Kaynak: AA
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Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait 2 helikopter kaza yaptı: 6 pilot öldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ukrayna, Donetsk bölgesinde 2 helikopterin karıştığı kazada 6 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Birlikleri Grubu Basın Servisi Başkanı İlya Yevlaş, Ukrayna Ulusal Haberleri Haber Ajansı'na (UNN) yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'ta Ukrayna'ya ait 2 helikopterin karıştığı bir kaza meydana geldiğini belirtti.

Helikopterlerin muharebe görevindeyken kaza yaptıklarına işaret eden Yevlaş, "Onlar, Kramatorsk bölgesinde bir muharebe görevi yürütürken, düşmanın Su-35 uçağı havalandı ve bir düşman uçağı tarafından hedef alınmamak için inmeleri gerekti. O sırada ne olduğu komisyon tarafından araştırılıyor. Yani bir füze isabeti mi yoksa başka bir hata mı, tam olarak ne olduğu ve nedenleri araştırılıyor” ifadesini kullandı.

Yevlaş, kazada 6 pilotun hayatını kaybettiğini kaydetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kaza 29 Ağustos'ta meydana geldi.

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