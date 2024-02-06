Dört bir yanda ‘hükümet istifa’ sesleri

Haber Merkezi

Depremin ağır bilançosuna rağmen hiçbir yetkilinin istifa etmemiş olması büyük tepki çekti. Ülkenin dört bir yanında meydanlara inen halk hükümeti istifaya çağırdı. Stadyumlarda ‘hükümet istifa’ sesleri yükseldi. ‘Hükümet istifa’ talebiyle gerçekleştirilen birçok eylemde olduğu gibi SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından Kadıköy’de gerçekleştirilmek istenen eyleme de polis müdahale etti. SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ve İstanbul İl Başkanı Avukat Deniz Demirdöğen'in de aralarında bulunduğu 77 partili gözaltına alındı.

DEPREMZEDELERİ AZARLADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, kaymakamlığın Anayasa’ya dayanan protesto hakkına ilişkin yasak kararı sorgulanmazken SOL Partililerin eylemi ve attığı sloganlar ‘suç’muş gibi gösterildi. İddianamede yer alan 77 kişinin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmekten 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve belli haklardan yoksun bırakılmaları talep edildi. TİP üyeleri de deprem bölgesinde çadır ihtiyacı sürerken Kızılay’ın çadırları AHBAP'a satmasını protesto etmek istedi. Polisler Bahariye Caddesinde TİP üyelerine müdahale etti.

Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile birlikte Maraş’ın Elbistan ve Afşin ilçelerini ve Malatya’nın Doğanşehir ilçesi ziyaretinde de depremzedelerin eleştirileri ile karşılaştı. Elbistan ziyareti sırasında MHP lideri Bahçeli, bölgede iktidarı eleştiren depremzedeleri azarlayarak “Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer yetkililerin ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsini dağıtın gitsin, indirin şunları. Hadi bakalım." ifadelerini kullandı.

TRİBÜNLER TEK SES

Öte yandan Fenerbahçe-Konyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında da tribünlerden ‘hükümet istifa’ sesleri yükseldi.

Kadıköy’de oynanan maçta sarı lacivertliler, “yalan yalan, dolan dolan, 20 sene oldu istifa ulan” şeklinde tezahüratta bulunurken Beşiktaş’taki maçta siyah beyazlılar, “güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz” diye tezahürat yaptıktan sonra iktidara istifa çağrısında bulundu. Sloganlara tepki gösteren ve taraftarlarının attıkları tezahüratlarla “sporu kirli siyaset alet etmek” ile suçlayan MHP Genel Başkanı, maçların seyircisiz oynanması önerisini ortaya attı.