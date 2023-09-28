Dört çocuktan biri yoksulluğun kıyısında

Avrupa Birliği'nde her dört çocuktan birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Ülke bazında en yüksek oran Romanya'da, en düşük oran ise Slovenya’da.

Haber Merkezi

İstatistikler, 2022 yılında Avrupa Birliği’nde (AB) dört çocuktan birinin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. AB’nin istatistik kurumu Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, söz konusu tehdit altında çocukların oranı bir önceki karşılaştırmada 0,3 puan artarak yüzde 24,7’ye yükseldi.

Bu oran, Avrupa Birliği ülkelerinin yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan toplam çocuk yılları yaklaşık 20 milyonuna işaret ediyor. Ülkede bazında en yüksek oran yüzde 41,5 ile Romanya’da görülürken yüzde 33,9 ile Bulgaristan ve yüzde 32,2 ile İspanya da AB ülkelerinin bir hayli üstünde kaldı.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinin en düşük olduğu ülke ise yüzde 10,3 ile Slovenya oldu. Bu oran Çekya’da yüzde 13,4, Danimarka’da ise yüzde 13,8 olarak tespit edildi.

Almanya’ Ancak Almanya’da yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesi nedeniyle çocuk sayıları bakımından Fransa dışında diğer tüm AB ülkeleri geride kaldı. Almanya’da bu riskin altında çocuk sayısı 3,5 milyonu bulurken Fransa’da 3,7 milyonu aştı.

Bir ülkedeki ortalama gelirin yüzde 60’ı kadar ya da yüzde 60’ının altında geliri bulunan kişiler, yoksulluk tehdidi altında kabul ediliyor. İstatistikçiler, sosyal dışlanma içinse hanenin yeterli ısınma, tatile çıkma veya otomobil sahibi olma gibi kriterlerin karşılamasını göz önünde bulunduruyor.