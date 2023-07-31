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Dövüştürüldükleri sırada demir telleri aşan boğalar seyircilerin arasına daldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 6. Karagöl Yayla Şenlikleri bünyesinde birbirleriyle dövüştürülen bazı boğalar, demir telleri kırıp seyircilerin arasına daldı.

Yerel
  • 31.07.2023 10:19
  • Giriş: 31.07.2023 10:19
  • Güncelleme: 31.07.2023 11:13
Kaynak: İHA
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Dövüştürüldükleri sırada demir telleri aşan boğalar seyircilerin arasına daldı

Antalya Kumluca'da düzenlenen 'şenlik' kapsamında dövüştürülen boğalar, birbirlerini kovalayarak güreş alanı dışına kadar geldi ve demir telleri kırarak seyircilerin arasına daldı. Olayda kimse yaralanmazken yakalanan boğalar sakinleştirildi. 

'Güreşmek' için getirilen 42 boğayı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve yaklaşık 5 bin kişi izledi. Boğa 'sahiplerine' ise kupa ve madalya verildi. 

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise boğaların dövüşmesini 'folklorik gösteri' söyle tanımladı: "Burası Yörüklerin yaşam biçimlerini sergilediği folklorik boğa gösterilerinin er meydanıdır.” 

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