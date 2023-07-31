Twitter'ın ardından Tweetdeck'in de adı değişti

Elon Musk'ın bir sosyal medya paylaşımında Tweetdeck'in adının "X Pro" olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından uygulamanın Twitter üzerindeki adı değiştirildi.

Twitter'ın ismini ve logosunu "X" harfine çeviren platformun sahibi Elon Musk, Twitter hesaplarının yönetimi için bir sosyal medya panosu uygulaması olan Tweetdeck'de de isim değişikliğine gitti.

Uygulamanın Twitter hesabının adı "X Pro" olarak değiştirildi.

Musk, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda TweetDeck'in yeni adının X Pro olacağını belirttikten sonra, TweetDeck'in platform üzerinde kullanıcı adı Pro'ya dönüştürüldü.

Name is changing to XPro. Will come with a wide range of psy op plugins. — Elon Musk (@elonmusk) July 28, 2023

Daha önce de Twitter, TweetDeck'in 30 gün içerisinde sadece Blue aboneliği bulunan onaylı hesaplar tarafından kullanılabileceğini duyurmuştu.