DSÖ'den ateşkes çağrısı: Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor
DSÖ, dün geceden itibaren iyice yoğunlaşan ve altyapı sistemlerinin de hedef alındığı bombardıman nedeniyle Gazze'deki personellerine ulaşamadıklarını açıkladı ve ateşkes çağrısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iletişim altyapısı tamamen kesilen Gazze'de bulunan personellerine ve sağlık çalışanlarına ulaşamadığını duyurdu.
"AMBULANSLAR YARALILARA ULAŞAMIYOR"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildiği Gazze'deki bombardıman nedeniyle ambulansların yaralılara ulaşamadığını söyledi.
Reports of intense bombardment in Gaza are extremely distressing.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 28, 2023
Evacuation of patients is not possible under such circumstances, nor to find safe shelter.
The blackout is also making it impossible for ambulances to reach the injured.
We are still out of touch with our staff…
"ATEŞKES İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇİN"
DSÖ personellerinin can güvenliğinden endişe ettiğini de belirten Ghebreyesus, "DSÖ, ateşkesi sağlayabilecek bütün güçlere hemen harekete geçme çağrısı yapıyor" dedi.