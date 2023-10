DSÖ'den ateşkes çağrısı: Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iletişim altyapısı tamamen kesilen Gazze'de bulunan personellerine ve sağlık çalışanlarına ulaşamadığını duyurdu.

"AMBULANSLAR YARALILARA ULAŞAMIYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildiği Gazze'deki bombardıman nedeniyle ambulansların yaralılara ulaşamadığını söyledi.

Reports of intense bombardment in Gaza are extremely distressing.



Evacuation of patients is not possible under such circumstances, nor to find safe shelter.



The blackout is also making it impossible for ambulances to reach the injured.



We are still out of touch with our staff…