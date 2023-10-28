DSÖ'den ateşkes çağrısı: Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor

DSÖ, dün geceden itibaren iyice yoğunlaşan ve altyapı sistemlerinin de hedef alındığı bombardıman nedeniyle Gazze'deki personellerine ulaşamadıklarını açıkladı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya 28.10.2023 11:01 Giriş: 28.10.2023 11:01

Güncelleme: 28.10.2023 11:12 Kaynak: Haber Merkezi

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