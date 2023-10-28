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DSÖ'den ateşkes çağrısı: Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor

DSÖ, dün geceden itibaren iyice yoğunlaşan ve altyapı sistemlerinin de hedef alındığı bombardıman nedeniyle Gazze'deki personellerine ulaşamadıklarını açıkladı ve ateşkes çağrısı yaptı.

Dünya
  • 28.10.2023 11:01
  • Giriş: 28.10.2023 11:01
  • Güncelleme: 28.10.2023 11:12
Kaynak: Haber Merkezi
DSÖ'den ateşkes çağrısı: Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iletişim altyapısı tamamen kesilen Gazze'de bulunan personellerine ve sağlık çalışanlarına ulaşamadığını duyurdu.

"AMBULANSLAR YARALILARA ULAŞAMIYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildiği Gazze'deki bombardıman nedeniyle ambulansların yaralılara ulaşamadığını söyledi.

"ATEŞKES İÇİN ŞİMDİ HAREKETE GEÇİN"

DSÖ personellerinin can güvenliğinden endişe ettiğini de belirten Ghebreyesus, "DSÖ, ateşkesi sağlayabilecek bütün güçlere hemen harekete geçme çağrısı yapıyor" dedi.

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