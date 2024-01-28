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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus’tan bağışçılara UNRWA çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yönelik yardımları askıya alan ülkelere yardımları askıya almamaları çağrısında bulundu.

Dünya
  • 28.01.2024 21:54
  • Giriş: 28.01.2024 21:54
  • Güncelleme: 28.01.2024 21:56
Kaynak: İHA
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus’tan bağışçılara UNRWA çağrısı
FOTOĞRAF: İHA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yönelik yardımları askıya alan ülkelere yardımları askıya almamaları çağrısında bulundu.

Çalışanlarının İsrail ve Filistin arasında çatışmaların patlak verdiği Hamas'ın 7 Ekim saldırısına karıştığı iddiası üzerine birçok ülkenin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yönelik yardımları askıya almasının ardından DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu açıklamada bulundu.

Ghebreyesu, “Bağışçılara bu kritik anda UNRWA'ya sağladıkları fonları askıya almamaları çağrısında bulunuyoruz. Fonların kesilmesi sadece desteğe ihtiyacı olan Gazze halkına zarar verecektir” dedi.
Dünden bu yana ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Avustralya, Finlandiya, İsviçre, Fransa ve Estonya, söz konusu iddialar üzerine UNRWA’ya yönelik yardımların askıya alındığını açıkladı.

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