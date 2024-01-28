Estonya, UNRWA’ya yardımları askıya aldı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığı iddiası üzerine Estonya’nın UNRWA’ya yapılması planlanan finansal yardımları askıya aldığını duyurdu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının 7 Ekim saldırısına karıştığı iddiası üzerine Estonya’nın UNRWA’ya yapılması planlanan finansal yardımları askıya aldığını duyurdu.

Çalışanlarının İsrail ve Filistin arasında çatışmaların patlak verdiği 7 Ekim saldırısına karıştığı iddiası üzerine bir ülke daha Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na yönelik yardımları askıya aldı. Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya yönelik son dönemdeki çok ciddi iddialarla ilgili olarak Estonya, örgüte finansman sağlamaya devam etmeyecek" ifadelerini kullanarak, iddiaların "hızlı ve derinlemesine araştırılması" çağrısında bulundu.

Dünden bu yana ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Avustralya, Finlandiya, İsviçre ve Fransa, söz konusu iddialar üzerine UNRWA’ya yönelik yardımların askıya alındığını açıkladı.