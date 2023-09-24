Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ÇİN:

ELEKTRONİK FABRİKASI İŞÇİLERİ GREVDE

Çin'in Guangdong eyaletindeki Zhongshan Eurotec Electronics fabrikasında yaklaşık 1.100 işçi, 20'den fazla talep üzerine greve gitti. Ücret artışı ve tekrarlanan güvenlik kontrollerine son verilmesini talep eden işçiler, ücretlerinin beş yıldır artmadığını ve geçici işçilerin genellikle tam zamanlı işçilerden daha fazla kazandığını söyledi. İşçiler, yılsonu ikramiyelerinin de ödenmediğini söyledi.

HİNDİSTAN:

DÜŞÜK ÜCRETLERE BÜYÜK TEPKİ

Rajasthan eyaletinde hükümetin 108 ve 104 acil cankurtaran hizmetlerini yürüten özel bir şirket olan EMRI-GHS tarafından istihdam edilen yaklaşık 6 bin cankurtaran haftalardır eylemde. İşçiler, hükümetten istihdam statülerini değiştirmesini ve EMRI-GHS'ye yakıt, bakım ve diğer masrafları karşılamak için cankurtaran başına ayda yüzbinlerce rupi ödenen mevcut aracı sistemine son verilmesini talep ediyor. Devlete ait otobüs şirketleri Punjab Roadways PRTC ve PUNBUS'un sözleşmeli çalışanları, yıllık yüzde 5'lik maaş zammı almadaki gecikmeler nedeniyle çalışmayı durdurdu. 7 bin işçi de daha iyi çalışma koşulları istiyor.

BANGLADEŞ:

BURİMARİ LİMAN’INDA PROTESTO

Burimari kara limanındaki ücretli işçiler, kendilerini sömürdüğünü iddia ettikleri aracılar aracılığıyla ödeme yapılmamasını talep ederek iş bıraktı. Grev Hindistan ile Bangladeş arasındaki ticari faaliyetleri durma noktasına getirdi. İşçiler, maaş ödememe, bordro kesintileri ve işçi örgütü komitelerine seçilmeden atamalar da dahil olmak üzere aracıların yanlış davranış iddialarını defalarca protesto etti. 12 Eylül'deki eylemde ücretlerin ödenmesi ve diğer konularda aracılarla çatışınca polis plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak aralarında iki gazetecinin de bulunduğu 15 kişiyi yaraladı.

SRİ LANKA:

YAŞAM MALİYETİ ÖDENEĞİ TALEBİ

Yüzlerce geliştirme görevlisi 20 bin rupi (61 ABD Doları) tutarındaki yaşam maliyeti ödeneği, terfiler ve 2016 yılında durdurulan emekli maaşlarının tam ödenmesi de dahil olmak üzere çeşitli taleplerle protesto düzenledi. İşçiler, ilgili bölgenin dışındaki Güney eyaletindeki Galle ve Matara'da eylem gerçekleştirdi.

AVUSTRALYA:

HAKLARI İÇİN YÜZLERCESİ İŞ BIRAKTI

Batı Avustralya (WA) ve Güney Avustralya'daki (SA) Inghams kümes hayvanı işleme tesislerinden yaklaşık bin Birleşik İşçi Sendikası (UWU) ve Avustralya İmalat Sendikası (AMWU) üyesi işçi, şirketin teklif ettiği ücretin artırılmasını talep etmek üzere iş bıraktı. Inghams, üç yıllık bir anlaşmayla SA çalışanları için enflasyonun altında ücret artışları teklif etti. Sendikalar, yıllardır enflasyonun altında yaşanan artışları telafi edemeyecek olan yüzde 6'lık mütevazı yıllık ücret artışları talep ediyor. Brisbane'in batısındaki Darling Downs'taki Kogan Creek elektrik üretim istasyonu ve ilgili madenden yaklaşık 200 işçi, yeni bir işletme anlaşması konusundaki anlaşmazlıkları nedeniyle eylem başlattı.

Kaynak: www.wsws.org