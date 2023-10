Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de durum kontrolden çıkıyor

İsrail abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 12. gününde de sürdürürken, Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlenen, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının yankıları da sürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ghebreyesus, Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan (Twitter) Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de durum kontrolden çıkıyor ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar veriyoruz" ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ'nün Gazze için bölgeye gönderdiği tıbbi malzemelerin 4 gündür sınırda beklediğini aktardı.

Ghebreyesus, hayat kurtarıcı sağlık malzemelerini Gazze'ye ulaştırmaya başlamak için acil erişime ihtiyaç olduğuna işaret ederek taraflar arasındaki şiddetin durması gerektiğini kaydetti.

The situation in #Gaza is spiralling out of control.



Every second we wait to get medical aid in, we lose lives.



For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border.



We need immediate access to start delivering life-saving supplies.



We need violence on all sides to stop.