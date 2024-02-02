Düzce’den Mersin’e, Bursa’dan Yalova’ya: Ekmek kavgası

Güney Marmara’da beş kentte enerji; Bursa, Düzce ve Mersin’de ise metal işçileri dayatılmak istenen sefalet ücretlerine karşı direnişte. Ülkenin dört yanında ekmek kavgasında olan işçiler, “Kararlı ve inatçıyız” diyor.

Dilan ESEN

Düzce’den Mersin’e, Bursa’dan Yalova’ya kadar ülkenin dört bir yanında işçiler direnişte. Güney Marmara’daki 5 kentte enerji; Bursa, Düzce ve Mersin’de ise metal işçileri ekonomik krizin düşürdüğü alım gücü nedeniyle zam talep ediyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu Erciyas Çelik Boru Sanayi AŞ’de işçiler grevin ikinci gününü geride bıraktı. Düzce’de 229, Mersin’de ise 143 kişinin katıldığı grev, toplu iş sözleşmesi sürecinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başladı. Dün Mersin’deki işçileri ziyaret eden Birleşik Metal-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı, direnişçilerin moralinin ve greve katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

KARARLI VE DİRENÇLİ

“Arkadaşlarımız inançlı ve dirençli” diyen Elmacı, henüz yeni başladıklarını ancak grevin giderek kuvvetleneceğini belirtti. Elmacı, şunları ifade etti: “Haklıyız kazanacağız. Ücretler erimiş vaziyette. MESS’te de bir çerçeve ücret çıktı ortaya. İşverenle 3 aydır müzakere ediyoruz. Greve çıkmadan önce bizi aradı görüşelim diye. Bir görüşme daha yapıldı ama en son geldikleri yer yüzde 85. zam Bu tartışmaya bile açılacak rakam değil. MESS’te ortaya çıkan çerçeveyi taban sözleşme gibi görüyoruz. Bazı fabrikalarda daha üstüne çıkabileceğini görüyoruz. Bu zammı gerçekten hak ettiğimiz için istiyoruz. Çalışanların insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için taleplerimizi ortaya koyuyoruz. Bunun karşılığını da alın teriyle veriyoruz. Haklarımız verilmediği takdirde grev hakkımızı kullanıyoruz. Bunu da anlı şanlı şekilde gerçekleştiriyoruz. Üye arkadaşlarımız kararlı ve mücadelesini yükseltiyor.”

Düzce’de işçiler oynadı.

ŞAHİNKUL’DA YILGINLIK YOK

Bursa’daki Şahinkul Makina ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme sürecinin tamamlanamamasının ardından başlayan grevin ise 43’üncü günü geride kaldı. Şirket yönetiminin uzlaşma karşıtı tutumuyla karşı karşıya kalan işçiler, fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor.

"İşçinin mutfağında yangın olduğunu" söyleyen Birleşik Metal-İş Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın, işverenin ise yıldırma politikalarını sürdürdüğünü aktardı. “İşveren, sendika ile sözleşme yapmadı ama biz greve çıktıktan sonra işçiye MESS sözleşmesini uygulayarak sendikaya desteği kesmeye çalıştı” diyen Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı: “Hayat pahalılığı artık katlanılamaz bir hal aldı. Şahinkul işçilerini enflasyon karşısında ezdirmeyecek bir toplu sözleşme taslağı hazırladık ancak işveren toplu sözleşme toplantı çağrılarımıza hiçbir biçimde yanıt vermedi. On yıla yakın süredir sendikamızda örgütlü olan Şahinkul işçilerini bölmek için yoğun bir uğraş içerisindeler. Ancak Şahinkul işçileri bu baskılara boyun eğmiyor. Tüm engelleme girişimlerine, grev kırıcılara, patron tetikçilerine rağmen Şahinkul'da grev sürecini üyelerimizle birlikte örmek için mücadelemize devam ediyoruz. İşçi düşmanlarının işledikleri suçların peşini de asla bırakmayacağız. Mücadele geleneğimizden gelen gücümüzü kullanarak kavgamızı büyütüyoruz.”

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ENERJİ İŞÇİSİ DÜNDEN DAHA GÜÇLÜ

DİSK/Enerji-Sen üyesi Uluğ Enerji işçileri Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova’daki iş bırakma eylemini sürdürüyor. Eylemlerindeki ilk haftayı geride bırakan işçiler hakkında işveren tutanak tutuyor. Enerji-Sen Bursa Şubesi yönetimi ise işletmeleri gezerek işçileri ziyaret etti. Eylemlere katılım giderek artarken işveren ise işten çıkarma tehditlerinde bulunuyor. Sendika avukatı Murat Altun, son durumu şöyle anlattı: “Şirket eyleme katılımlar büyüyünce ve 7’nci günde gözdağı vermeye başladı. Yıldırım İşletmesi’nde ‘Çalışmazsanız işten çıkarırız’ demişler. 60 kişiyi işten çıkarmakla tehdit etmişler. 60 işçiyi işten çıkarttıklarında kıdem, ihbar ve işe iade davaları kazanıldığında ödeyecekleri tazminatla bin 300 işçiye 12 ay boyunca teklif ettikleri zammın üstüne 2 bin 500 lira ek zam yapsalar, ceplerinden çıkacakları para aynı olur. Bu yüzden işten çıkarmak yerine bu parayı işçilere versinler. Bu tehditler işçiyi yıldırmıyor. Aksine daha da birbirlerine kenetlendiler. Geçen sene de 4 arkadaşımızı işten çıkarmışlardı, işe iade davası açtık ve kazandık. Açma-kesme-okuma bölümü bizim zayıf kısmımızdı, onlar da Osmangazi İşletmesi’nde toplanıp eylem yaptılar ve sayıları artıyor. Dünden daha güçlüyüz. Yeni işçiler de katılıyor."