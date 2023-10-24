Edirne'de doktoru silah göstererek tehdit eden hasta yakını tutuklandı

Edirne'de hastanede doktorlarla tartışan bir kişi belindeki tabancayı çıkardı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de doktoru silah göstererek tehdit eden hasta yakını tutuklandı.

İddiaya göre, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını F.K, henüz bilinmeyen bir nedenle acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmaya başladı.

Daha sonra şüpheli F.K, belindeki silahı çıkartarak doktor ve sağlık memurunu tehdit etti. Şüpheli, doktorların şikayeti üzerine hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Şüpheli, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"SAĞLIKTA ŞİDDET OLAYLARININ SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Edirne Tabip Odası Başkanı Gürcan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doktorlara yapılan saldırıyı kınadı.

Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Altun, "Meslektaşımızın her zaman yanındayız. Çok üzücü bir olay yaşandı. Sağlıkta şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Sağlık kuruluşlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.