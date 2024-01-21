Edirne’nin köylerinde karla mücadele devam ediyor

Edirne’de etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kar ile mücadeleye devam ediyor.

Edirne’de etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için kar ile mücadeleye devam ediyor.

Edirne’de dün başlayan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırması ile yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları kar ile kaplandı. Bunun üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe ve Altıntaş köyleri ile Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı ve Süleymaniye köylerinde çalışma yaptı. Ekipler, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için greyderler ile yollardaki karları temizleyerek, yollara buz çözücü solüsyon döktü.