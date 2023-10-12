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Efes’in Euroleague’de konuğu Real Madrid

Spor
  • 12.10.2023 06:00
  • Giriş: 12.10.2023 06:00
  • Güncelleme: 12.10.2023 08:21
Efes’in Euroleague’de konuğu Real Madrid
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Anadolu Efes, Euroleague’in ikinci haftasında bugün Real Madrid’i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak. Sezonun ilk haftasında Barcelona deplasmanına giden lacivert-beyazlılar, parkeden 91-74 mağlup ayrıldı. Son şampiyon Real Madrid ise ligin ilk haftasında deplasmanda Baskonia’yı 79-77 yenerek sezona galibiyetle başladı.

İki ekibin geçen sezon Euroleague’de karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Real Madrid sahasında 94-85 galip gelirken, Anadolu Efes de taraftarı önünde 90-89’luk skorla rakibini mağlup etmişti.

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