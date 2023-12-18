Eğitim de ulaşım da öğrencilere sorun

6 Şubat depremlerinden sonra Hatay’da az hasar alan Nezahat Güven Anadolu Lisesi’nin güçlendirmesi için ihale açılmıyor. Öğrenciler, “Eşit şartlarda eğitim almak istiyoruz. Okulumuz neden güçlendirilmiyor” diyor.

İlayda KAYA

Maraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 11 ay geçmesine karşın bölgedeki öğrencilerin sorunlarının çoğuna çözüm bulunmadı. Çocukların eğitim, ulaşım gibi birçok sorunu ilk günkü gibi duruyor. Yıkılan ya da ağır hasarlı okullarda okuyan öğrenciler, başka liselerde örgün öğretim görüyor. Tadilat ve güçlendirme çalışmaları yapılmayan ‘az hasarlı’ okullardaki öğrenciler ise binalarında tadilat yapılmadığı için başka okullarda eğitim görmekten şikâyet ediyor.

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Nezahat Güven Anadolu Lisesi az hasar alan liselerden biri. Önce ‘orta’ hasar denilen okula daha sonra ‘az’ hasarlı denildi. Bina kısa bir tadilat ile yeniden güçlendirilebilecekken, tadilat çalışmaları için ihale açılmadı. Okullarına dönemeyen öğrenciler ise başka bir lisenin binasında örgün öğretim olarak eğitim almak zorunda. CİMER’e de başvuru yapan öğrenciler, yetkililerden dönüş alamadığını söyledi.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ

Nezahat Güven Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki S.Y., üniversiteye hazırlanan öğrencilerden biri. Kendi okulunda olmak yerine Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’nde eğitim almak zorunda kaldıklarını belirten S.Y., kendi okuluna geri dönüp eğitim görmek istediğini şöyle anlattı: “Okul az hasarlı olduğundan beri bir güçlendirme, tamirat çalışması yapılmadı. Eylül ayında okullar açıldığında ilk başta Gümüşgöze Ortaokulu’na gönderildik. Sonra Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi’ne geçiş yaptık. Necmi Asfuroğlu, valilik olarak kullanılıyordu. Eğitim Sen’in eylemlerinin ardından valilik çıktı, biz geçtik. Necmi Asfuroğlu öğrencileri sabahçı, biz öğlenciyiz. CİMER başvuruları da sonuçsuz kaldı.”

Ulaşım sorunu yaşadıklarını da anlatan S.Y., “Okullar açıldığında deprem bölgesinde olduğumuz için bize ücretsiz ulaşım sağlayacaklarını söylediler. Biz belirli noktalara çıkıyoruz, enkazın arasından camlı, yağışlar yüzünden daha da kötü olan yollardan yürüyoruz ve servisin bizi alacağı asfalt yollara çıkıyoruz. Ücretsiz servislere buradan biniyoruz. Bazen 2 kişilik koltuklara 4-5 kişi oturuyoruz, araçlar hem güvensiz hem de az. Ocak ayında bu ücretsiz servislerin ihalesinin verilmeyeceğini duyduk. Ücretliye döneceği söyleniyor. Otobüsler olmadığı için mağdur olacağız” diye konuştu.

ŞARTLAR YETERSİZ

Afet bölgesindeki bir başka öğrenci de yetersizliklerden dert yanarak “Bu koşullarda üniversiteye hazırlanmaya çalışıyoruz. Eğitim sistemi aylardır enkazın altından çıkarılmadı. Ben bu durumda diğer öğrencileri nasıl yakalayacağım? Nasıl eğitim alacağım? Bir plansızlık, düzensizlik hakim. Ben başka şehirdeki öğrencilerle aynı şartlarda eğitim görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, sosyal faaliyetlere ulaşamadıklarını, 40 dakikalık dersleri 30 dakika gördüklerini de anlattı. Öğrenciler, “Bir binada 1 okulun öğrencileri ders görüyorsa 40 dakika ders görüyor. Fakat biz taşındığımız için 30 dakika ders görmeye mahkûm edildik” dedi. Depremin ardından psikolojik destek de almadıklarını söyleyen öğrenciler, “Okullardaki rehberlik servisleri yetersiz kalıyor. Psikolojik destek göremiyoruz. 2 okulun öğrencileri tek okulda olduğu için bazı rehberlik servislerinin odaları dahi yok” dedi.

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BAŞKA OKULA GİDİYORLAR

Bazı okul binaları ağır hasarlı ya da yıkılmış olduğu için; bazı okullar ise kamu binası olarak kullanıldığı için boşaltılmıştı. Serkan Talan Meslek Lisesi, bölgede polis merkezi, Necmi Asfuroğlu ise valilik olarak kullanılmıştı. Hasarlı ve yıkıldığı gerekçesiyle bazı okullardaki öğrenciler, başka okullara taşındı. Yıkılan ve taşınılan okullardan bazıları şöyle:

Hasarlı ve yıkılan okullar:

• Defne Anadolu Lisesi

• Selim Nevzat Anadolu Lisesi

• İpekyolu Meslek Lisesi

• Mehmet Rende Ortaokulu/Mustafa Kemal Akbay İlkokulu

Taşınılan okullar:

• Nimet Fahri Meslek Lisesi

• Sevsen Nevzat Şahin Ortaokulu

• Serkan Talan Meslek Lisesi

• Cemil Şükrü Ortaokulu