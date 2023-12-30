Eğitim protokollerine sır perdesi çekildi

Bakan Tekin’in devam edeceğini belirttiği cemaat ve tarikatlarla eğitim alanında yapılan protokollere sır perdesi çekildi. Bakanlık, bilgi edinme başvurularını geçiştirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçe görüşmelerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikat ve cemaat çıkışı damgasını vurdu. Bakan Tekin, eğitim alanında tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyledi. AKP iktidarında eğitim alanında giderek artan cemaat ve tarikatların ağırlığına karşın MEB, işbirliği yaptığı vakıf ve derneklerin isimlerini açıklamadı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Sizin, ‘Tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ise ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Tekin hakkında, sözleri nedeniyle çok sayıda suç duyurusu yapıldı.

JET YANIT

Eğitim sendikalarının protokol imzalanan vakıf ve derneklerin isimlerinin açıklanmasına yönelik girişimi sonuçsuz kalırken Cumhurbaşkanı İletişim Merkezi aracılığıyla yapılan bilgi edinme başvurusundan da sonuç alınamadı. 19 Aralık’ta yapılan ve “2018’den bu yana hangi kurumlarla işbirliği protokolü imzalandı? Bu kurumların adları nedir? Protokollerin içeriği nedir?” sorularına yanıt aranan başvuruya MEB, 20 Aralık’ta döndü. Ancak yanıtta, MEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar bir kez daha gizlendi.

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nca bilgi edinme başvurusuna karşı hazırlanan yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İmzalanan tüm protokoller, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk millî eğitiminin genel amaçları ile diğer yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.”