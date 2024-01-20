Ekonomide çatırdama

Ekonomide durgunluk beklentileri artarken MB Başkanı Erkan ile ilgili iddialar ve Erdoğan’ın Bakan Şimşek’e verdiği belirtilen ‘kesenin ağzını açın’ talimatı gündem oldu.

Haber Merkezi

Ekonomiyi rasyonel zemine döndürmekle görevli ekonomi yönetimi çatırdıyor. Üst üste gelen iddialar seçimlere kadar, ekonomi yönetiminde değişiklik beklentisini artırdı.

Mehmet Şimşek-Gaye Erkan ekibinin, uyguladıkları ekonomi politikalarının enflasyon üzerindeki etkileri henüz görülmedi. Ülke hızla seçim atmosferine girerken Merkez Bankası’nın politika faizini önümüzdeki hafta yüzde 45’e çekip, seçim sonuna kadar beklemeye geçeceği tahmin ediliyor.

Ekonomide durgunluk beklentilerinin arttığı bir dönemin kapıları açılırken bir yanda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili iddialar diğer taraftan da Erdoğan’ın Bakan Şimşek’e verdiği belirtilen ‘kesenin ağzını açın’ talimatı ortalığı karıştırdı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek'ten 31 Mart'a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Bakan Şimşek, de “Seçim ekonomisi iddiaları gerçeği yansıtmıyor. 2024 yılında bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız." diyerek iddiaları yalanladı.

AİLE DÜKKÂNINA DÖNMÜŞ

TCMB Başkanı Erkan'ın ailesinin banka içinde etkin olduğu bir çalışanın işten çıkarılmasının ortaya çıkması, tartışmaları başlattı. DW Türkçe’nin yayınladığı bir habere göre bir Merkez Bankası yetkilisi, Ankara’daki TCMB Sosyal Tesisi’nin Hafize Gaye Erkan’ın talimatıyla tadilat yapılacağı bahanesi ile kapatıldığını, burada görev yapan aşçı ve garsonların tamamen Başkan ve ailesi emrine tahsis edildiğini iddia etti. TCMB yetkilisinin aktardığı iddialara göre Merkez Bankası Başkanı’nın sadece babasının değil annesi Gamze Erkan’ın da çocukla ilgilenme amacıyla genellikle bankada bulunuyor ve yetkisi olmadığı halde banka çalışanlarına talimat veriyordu.

ŞİMŞEK RAHATSIZ

Kulislerde konuşulan bir diğer konu ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Erkan’ın ailesinin Banka içerisinde etkin olmasından rahatsız olduğu yönünde.

Ekonomi Gazetecisi Erdal Sağlam da personel arasında Erkan’ın yakın zamanda ayrılmak zorunda kalacağının konuşulmaya başladığını yazdı. Sağlam, yazısında “Erkan’ın yeni gelen başkan yardımcıları yani kendi yönetim ekibiyle de uyumlu çalışmadığı yolunda birçok söylenti var. Başkan Erkan’ın yardımcılarının alanlarındaki faaliyetleri hakkında bile kendisinden izin almalarını istediği, yönetim kademesinde tartışmalar yaşandığı da anlatılanlar arasında” ifadelerini kullandı.

YENİ ÇIKIŞ ARAYIŞI

Erkan, Amerika’da First National Bank adlı yerel New York bankasının CEO’luğuna kadar yükselmiş, sık sık Amerikan televizyonlarında da gözüken bir isimdi. Erkan bankanın iflas etmesiyle ayrılıp finans alanında başka bir kariyere geçmeye karar vermişti. Kariyerinde yeni bir çıkış arayan Erkan’a TCMB Başkanlığı teklifi bu dönemde gelmişti. Kulislerde Erkan’ın ‘kişisel hırslarının’ fazla olduğu da konuşuluyor.