Ekrem İmamoğlu: Seçmen iktidara mesaj verdi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Gaziosmanpaşa ve Pendik'te yarışın "kafa kafaya" olduğunu söyledi. İmamoğlu, Murat Kurum ile arasındaki oy farkının 1 milyon civarında olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Seçmen, iktidara mesaj verdi" yorumunda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Seçim Koordinayon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Gaziosmanpaşa ve Pendik'te yarışın "kafa kafaya" olduğunu söyledi.

"İstanbullular bana icraatçı, halkçı belediyecilik görevi vermiştir" diyen İmamoğlu, merkezi hükümetin belediyeler ile uyum içinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu anda bizim sistemimizde yüzde 96'sının sonuçları elimizde var 1 milyonun biraz üzerinde bir farkla önde görünüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri bu an itibariyle yeni dönemdeki yetkiyi İstanbul halkıyla birlikte bize vermiştir diyebiliriz. Elbette resmi açıklamaları, YSK, ilçeler ve il rakamlarıyla birlikte mazbata anıdır esas olan. Şu an itibariyle 1 milyonun üzerinde oyla sonuçlar belli olmuştur diyebilirim.

14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler. 11 belediyede de sonuçlanma aşamasına girilmiştir. Ama başta şu anda rekabetin birçok ilçede de devam ettiğini belirtmek isterim. Buradan yoğun çalışma gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

"GAZİOSMANPAŞA VE PENDİK'TE REKABET SÜRÜYOR"

Açıkçası yüzde 52'ye yakın oy oranımızla yüzde 39,5 civarında oy oranı iki rakip arasındaki farkı tariflemekte. Bizi mutlu eden hedeflerimiz ilçeler noktasında büyük oranda gerçekleşmiş olmamızdır. 14 belediyemizin tamamı görevimize devam edeceğimiz belediyeler.

Yanı sıra 11 belediyede de artık elde ettiğimiz veriler gereği sonuçlanma aşamasına gelinmiş, neredeyse sonuçlar belli olmuş diyebileceğimiz ilçeler. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Tuzla, Sancaktepe, Şile.

Ama başta şu anda Gaziosmanpaşa, Pendik gibi ilçelerimiz olmak üzere rekabetin birçok ilçede kafa kafaya devam ettiğini ifade etmek isterim. İlçelerdeki oy tasnifi ve sürecin takibi noktasında emek gösteren arkadaşlara buradan teşekkür ediyorum.

İlçe belediye meclis üyeliklerinin ve ilçe belediye başkanlıklarının sonuçlanmadığını bu noktada tutanakların net olarak toparlanıp, ıslak imzalı tutanakların il başkanlığımıza ulaştırılacak ana kadar takibin en sıkı şekilde yapılmasına sevgili yol arkadaşlarımıza il başkanımızla birlikte iletmeyi borç biliyoruz.

Onlara da demokrasinin düğününde çok değerli görev yaptıkları için her birine ayrı ayrı teşekkürü borç biliyorum. Seçimi kazanmış bulunuyoruz. Bu başarının elbette paydaşları var. Çok saygıdeğer CHP Genel Başkanımız sayın Özgür Özel, MYK üyelerimiz, PM üyelerimize, milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul'da olağanüstü örgütsel mücadeleyi veren il başkanımız düzeyinde bütün örgüt üyelerimize, kadın kollarımıza, üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

"MERKEZİ HÜKUMET YEREL YÖNETİMLERİ YOK SAYMAMALI"

Her ilçede belediye başkan adayımız var. Gerçekten tarihin en düzenli, düzeyli insana odaklı kampanyalar yürüten 39 ilçe adayı başkanımıza ve ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul gönüllülerine, on binlerce insanımızın varlığı bizi mutlu etmiştir. Hala sandıklarında görevlerini sürdüren yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Milletin verdiği mesajı anlamayanlar, eninde sonunda kaybederler. İstanbullular bana icraatçı, halkçı belediyecilik görevi vermiştir. İstanbulluların bana verdiği tüm bu görevleri, emir kabul ediyorum. Bu sonuçlar, sayın Cumhurbaşkanı'na da mesajlar vermiştir. İstanbulluların açık iradesi ile nedensizce bekletilen tüm imzaların bir an önce atılması gerekmektedir. Merkezi hükumetin, yerel yönetimleri yok saymaması gerekmektedir."