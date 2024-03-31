Özgür Özel'den zafer konuşması: Tarihi bir sonuç elde ettik

CHP lideri Özel, partisinin genel merkez binası önünde açıklamalarda bulundu. Tarihi bir sonuç elde ettiklerini kaydeden Özel, Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarına da özel olarak teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkez binası önünde, partililerine hitap etti.

Konuşması sık sık 'iktidar' sloganlarıyla kesilen Özel, tarihi bir başarı elde ettiklerine dikkat çekti. Özel, "Tarihi bir sonuç elde ettik. Hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen beş kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum" dedi

Ankara, İstanbul, Antalya, Adana ve Mersin büyükşehir belediye başkanlarına da özel olarak teşekkür eden Özel, "CHP olarak yarın yeni bir adım atıyoruz. Gönüller yapacağız.. Birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle sabahtan kalkıp çayı koyan, birazdan gelir diyen baba ocağının çorbasını kaynatan örgüt emekçilerimize, tüm örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Genel merkezde çalışanlarımızda başlayarak CHP'nin tüm kademelerinde görev yapan, tüm emekçileri ve tüm gönüllüleri yürekten kutluyorum. Kadın kolları genel başkanımızın, gençlik kolları genel başkanımızın şahsında kadın ve gençlik kollarını tebrik ediyorum.

Aday adayı olma cesaretini gösteren, belediye meclisi üyesinden belde belediye başkan adayına, ilçe belediye başkan adaylarından il ve büyükşehir adaylarımıza kadar tüm aday adaylarını, aday gösterilmediği gün adaydan önce kalkanları, adaydan çok çalışanları, küsmeyeni, darılmayanı, Atatürk'ün partisinin ağırlığını taşıyan herkesi yürekten kutluyorum.

"5 BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÖZEL OLARAK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tüm siyasi partilerin kazanan kaybeden tüm adaylarını yakasında bir parti rozeti olmadan arkasında bir parti olmadan aday olan bütün muhtar adaylarını ve kazanan muhtarlarımızı kutluyorum.

Ve CHP'nin üçü yanımda olan özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da ve Antalya'da geçen seçimlerde 2019'da AK Parti'den büyükşehirleri devralıp, pandemi, yangın, sel ve depremde kendi illerinde bütün Türkiye'de hiçbirimizi mahçup etmeyen, oy veren kimseyi pişman etmeyen 5 kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum.

Başladığı yarışı rakibinin tam 2 kat farkla kazanan Mansur başkanı. Bir Cumhurbaşkanı 17 Bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı... Muhteşem bir seçim sonucuna imza atan Vahap Seçer'i, Adana gibi başkan Zeydan Karalar'ı, Antalya'yı iki kez üst üste kazanma başarısı gösteren Muhittin Böcek'i kutluyorum.

"PARTİMİZİ BİRİNCİ PARTİ YAPTIK"

Bugün partimizi şu anki sonuçlara göre birinci parti yaptık. Bu ikinci yüzyılın ilk seçimiydi. Size söz veriyorum Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini iktidar yapacağız. Aday belirleme sürecinin, en büyük başarısı ölçme değerlendirmedir, bilimdir. Anketlere burun kıvıranlar, destek aldığımız tüm teknolojiyi görmezden gelenler ve bizi adaylaştırma sürecinde küçük düşürmeye çalışanların hepsi, bugün bu akşam, bu sonuçlarla yeni nesil bir yönetim anlayışı, veriye dayanan anlayışın önemine tanık oldular.Sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım diyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz.

Biz CHP olarak yarın yeni bir adım atıyoruz, kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok, hata yaptıysak onlardan da ben özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Gönüller yapacağız, gönülleri yapa yapa, birleşe birleşe hep birlikte kazanacağız.Sizden bir ricam var, bizi çok sefer yendiler, alay ettiler, dalga geçtiler. O gün ne yaşadıysak onu yaşatmamak boynumuzun borcudur. Kimseyi üzmeyin, kimseyi küçük görmeyin. Kimseyle alay etmeyin. Çok rica ediyorum. Başarıyı taşımanın en yüce hali alçak gönüllülüktür."