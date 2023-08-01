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El-İttihad, Fabinho'yu kadrosuna kattı

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.

Spor
  • 01.08.2023 09:49
  • Giriş: 01.08.2023 09:49
  • Güncelleme: 01.08.2023 09:55
Kaynak: AA
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El-İttihad, Fabinho'yu kadrosuna kattı
Fotoğraf: AA

Livepool forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho,  Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad ile anlaşmaya vardı. 

Böylelikle ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha eklemiş oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

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