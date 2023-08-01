El-İttihad, Fabinho'yu kadrosuna kattı
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu transfer etti.
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Livepool forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından El-İttihad ile anlaşmaya vardı.
Böylelikle ligde geçen sezonun şampiyonu El-İttihad, Karim Benzema, N'Golo Kante ve Jota'dan sonra kadrosuna önemli bir isim daha eklemiş oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Fabinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Brezilyalı milli futbolcunun bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İngiliz basını, transferin 40 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.