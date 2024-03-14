Elazığ'da AKP'li adayın çay bahçesi uyuşturucu nedeniyle mühürlenmiş

AKP'nin Elazığ İl Genel Meclisi adayı Tuncay Karaoğlu'na ait çay bahçesinin uyuşturucu madde bulundurulması nedeniyle mühürlendiği ortaya çıktı.

AKP'nin yerel seçimlerde Elazığ İl Genel Meclisi adayı olan Tuncay Karaoğlu’na ait Ağın'daki çay bahçesinin geçen ay uyuşturucu madde bulunması nedeniyle mühürlendiği ortaya çıktı.

Artı Gerçek'ten Evren Demirdaş'ın haberine göre Karaoğlu'na ait Çınaraltı Çay Bahçesi'nde 2 Şubat'ta polis tarafından arama yapıldı. İşletmenin içerisinde 2.18 gram esrar, alt katında bulunan mutfak bölümünde yapılan aramada ise 'kova' tabir edilen düzenek içerisinde 1.54 gram esrar maddesi bulundu.

OĞLU, UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

Karaoğlu'nun oğlu Mehmet Karaoğlu, uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etmek ve bulundurmak' suçundan hakkında işlem yapılan Mehmet Karaoğlu serbest bırakıldı. İşyeri ise 30 gün süreyle faaliyetten men edildi.

AKP İL BAŞKANI: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili Artı Gerçek'in sorusuna yazılı olarak yanıt veren AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, "Araştırma ve soruşturma devam ediyor" dedi.

MOLLAKENDİ'DE BAŞKAN FUHUŞ SORUŞTURMASINDA TUTUKLU

Elazığ’da 3 Mart’ta bazı güzellik merkezleri, oteller ve pansiyonlarda fuhuş yapıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda AKP'li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan tutuklanmıştı. Doğan, 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek' le suçlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Doğan, AKP Elazığ İl Başkanlığı tarafından da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.