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Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı

Elazığ-Malatya kara yolundaki kavşakta yolcu otobüsüne çarpan tur minibüsündeki 18 kişi, yaralandı.

Güncel
  • 10.09.2023 12:10
  • Giriş: 10.09.2023 12:10
  • Güncelleme: 10.09.2023 12:14
Kaynak: DHA
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Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı
Fotoğraf: DHA

Elazığ'da tur minibüsü yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu 21’inci kilometresinde Gözeli Kavşağı'nda meydana geldi.

Diyarbakır'dan Malatya'ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü, Ankara-Elazığ seferini yapan 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

Kazada minibüsteki 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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