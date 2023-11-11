Elon Musk'ın hayatı film oluyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk'ın hayatı film oluyor. Filmin yönetmenliğini Siyah Kuğu ve Bir Rüya İçin Ağıt gibi ünlü filmlerin yönetmeni Darren Arofonsky üstlenecek.

Kültür Sanat 11.11.2023 15:46 Giriş: 11.11.2023 15:46

Güncelleme: 11.11.2023 15:58 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Tesla ve SpaceX'in CEO'su, Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk'ın hayatı beyaz perdeye aktarılacak. 52 yaşındaki Musk'ın hayatı, A24 tarafından filme alınacak. Film, CNN'in eski başkanı ve CEO'su Walter Isaacson'un yazdığı ve eyül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlanacak. Isaacson daha önce de Steve Jobs'ın biyografisini yazmış ve 2015'te sinemaya uyarlanmıştı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Black Swan, A Requiem for a Dream ve The Whale filmleriyle bilinen Darren Arofonsky oturacak. 'Şahsiyet' dizisinin 2. sezonundan ilk fragman Rishi Sunak ve Elon Musk yapay zeka zirvesinde konuştu