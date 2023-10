Elon Musk, internet bağlantısı için Gazze'ye Starlink göndereceğini açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in ağır bombardımanı ve kara saldırıları altında iletişim altyapısı çöken ve internet hizmetlerinin kesildiği Gazze'ye Starlink göndereceğini açıkladı. Uyduların, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası onaylı yardım kuruluşlarına internet ve telekomünikasyon hizmeti vermesi bekleniyor.

Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar]