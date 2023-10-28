Elon Musk, internet bağlantısı için Gazze'ye Starlink göndereceğini açıkladı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in saldırılarının ardından iletişim altyapısı çöken ve internetin devre dışı kaldığı Gazze'deki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in ağır bombardımanı ve kara saldırıları altında iletişim altyapısı çöken ve internet hizmetlerinin kesildiği Gazze'ye Starlink göndereceğini açıkladı. Uyduların, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere uluslararası onaylı yardım kuruluşlarına internet ve telekomünikasyon hizmeti vermesi bekleniyor.

Elon Musk, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını bildirdi.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.



[ComStar] — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de iletişimin kesilmesiyle hayat kurtaran gıda yardımımız da durma noktasına geldi. Çalışanlarımıza, ortaklarımıza ya da bize güvenen kişilere ulaşamıyoruz. İnsani yardım için sürdürülebilir erişim ve operasyon yapma imkanına acilen ihtiyacımız var. Her geçen dakika önemli" ifadelerini kullanmıştı.