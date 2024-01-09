Emekli yardımı rekora koşuyor!

AKP iktidarında sefalete mahkûm edilen emeklilerin içinde bulunduğu tablo, bir kez daha sosyal yardım verilerine yansıdı. Ankara’da 7 bin 500 TL altında maaş alanların sayısı 5 ayda 3,7 kat arttı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de emekliler, AKP iktidarının politikaları nedeniyle adeta sefalete mahkûm edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ekonomik sorun yaşayan emeklileri desteklemek için Eylül 2023’te başlatılan, “Emeklilere Destek Kampanyası” kapsamına alınan kişi sayısı rekor seviyeye ulaştı. 2023’ün eylül ayında Ankara’da ikamet eden ve 7 bin 500 TL’nin altında emekli maaşı alan toplam 6 bin 100 emekli ABB’nin destek kampanyasından yararlandırıldı. Kampanyadan yararlanan emekli sayısı aylar itibarıyla katlanarak arttı.

ÇARPICI ARTIŞ

Ekim ayında emekli desteğinden toplam 10 bin 597 kişinin faydalandığı bildirildi. Kasım ayında emekli desteğinden yararlanan kişi sayısı 15 bin 329’a, aralık ayında ise 18 bin 854’e yükseldi. Artış 2024 yılında da sürdü. Buna göre, 2024’ün ilk ayında toplam 22 bin 567 emekli, ABB’nin desteğinden yararlandı.

1000 TL’LİK YARDIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden kampanyaya yönelik yapılan açıklamada, “Yalnızca 7 bin 500 TL maaş ile hayatlarını sürdürmeye çalışan ve sosyal yardım alma şartlarını taşıyan toplam 22 bin 567 emekli için beşinci kez destek ödemesi gerçekleştirildi. Emeklilerin Başkent Kartlarına 1000’er TL’lik destek ödemesinin yanı sıra 400 TL et desteği ve 500 TL doğalgaz desteği de yatırıldı” ifadesi kullanıldı.

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AYLARA GÖRE YARDIMLARDAN YARARLANAN EMEKLİ SAYISI

Ekim 2023: 6.100

Ekim 2023: 10.597

Kasım 2023: 15.329

Aralık 2023: 18.854

Ocak 2024: 22.567

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DİRİ DİRİ GÖMÜYORLAR

Kendilerine yaşatılan yoksulluğa tepki gösteren emekliler Ordu’da sokağa çıktı. Tüm Emeklilerin Sendikası Fatsa Temsilciliği, Cumhuriyet Meydanı’ndan iktidara seslendi. Emekliler adına konuşan sendikanın Örgütlenme Sekreteri Ahmet Özdemir, şunları ifade etti: “TÜİK şaşırtmadı. Açıkladığı, aralık ayı enflasyonunun yaşamımızda karşılığı yok. TÜİK emekliler için yok hükmünde. Yaşanan hayat pahalılığının giderilmesi, emeklilerin bir nebze de olsa insanca yaşaması için artık yüzdelik zamların bir anlamı kalmadı. Bu kadar düşük maaşların sebebi, AKP iktidarının 2008’de kanunlaştırdığı ‘Sosyal Güvenlik Reformu’dur. Bugün bu uygulama iflas etmiştir. İflas etmiş bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Emeklilere maaş bağlama oranı dul ve yetimleri de kapsayacak biçimde değiştirilmeli, taban maaş uygulaması güncellenmelidir. Emekli olmuş her bireyin taban maaşı, işe yeni başlamış en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. Bugün, bu miktar 32 bin lira civarındadır. Memurlara verilen 8 bin 77 lira yeni artışıyla birlikte bütün emeklilere de verilmelidir. Bugün yapılan artış 3 ay sonra erimektedir. 7 bin 500 lira maaş alan emekli arkadaşlarımızın hemen hemen tamamının kök maaşı çok daha düşüktür. Sakın ola ki kök maaş üzerinden maaş artışlarını düşünmeyin. Bu 6 milyon emekli yine sıfır zam ile karşılaşır, bu emeklileri diri diri mezara gömmek olur."