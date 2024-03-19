Emekliler sokağa indi

AKP iktidarının açlığa mahkûm ettiği emekliler, taleplerini dile getirmek için sokağa çıktı. Tüm Emeklilerin Sendikası Bornova Şube Başkanı Yusuf Şenol, Türkiye'deki yönetim anlayışının kendilerine 'ölüm sınırında bir yaşam' olarak geri döndüğünü söyledi.

BİRGÜN EGE

Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında aylıkları her geçen gün eriyen emekli yurttaşlar, taleplerini dile getirmek için bugün sokağa indi. İzmir Konak’ta buluşan emekliler adına konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Bornova Şube Başkanı Yusuf Şenol, sefalete, yoksulluğa, açlığa mahkûm edilmeye itirazlarını en güçlü şekilde duyurmak için alanlarda olduklarını söyledi.



Türkiye’deki yönetim anlayışınnın emeklilere derin yoksulluk, açlık, hatta ölüm sınırında bir yaşam olarak geri döndüğünü belirten Şenol, “Yaşam koşullarımız çok kötüleşmiştir. Emeklilerimiz beslenemiyor. Bırakalım beslenmeyi, yatağa aç giriyor, Karnını doyuramıyor. Emekliler pazar yerine gittiğinde sadece fiyatları inceliyor. Markete gitmek karabasandan beter oldu. Kasabın yolundan vazgeçtik. Derin yoksulluk nedeniyle geleneklerimizi ve göreneklerimizi terk ettik. Emeklilerin tek gidebildiği yer, parklardaki belediye bankları oldu. Boş bank bulan şanslı sayılıyor” dedi.

"KURTULUŞ KENDİ ELLERİMİZDE"

Artık sokaklarda geceleyen, açlıktan ölen emekli haberlerinin sürpriz olmayacağını vurgulayan Şenol, iktidara seslenerek şöyle konuştu:

“İktidara sesleniyoruz, duyun bu çığlığı ve acil çözüm üretin. Her üç emekliden ikisi 10 bin lira maaş almaktadır. Aldıkları maaşla emeklilerin nasıl geçinebildiğini hesaplamak, yüzyıllardır çözülemeyen matematik probleminden zordur. Buradan bütün emekli, dul ve yetimlere sesleniyoruz. Sizin umutla beslenme zamanınız yoktur. Boş vaatlere kulak asmayın, haklarınızın çalınmasına sessiz kalmayın. Barışçıl ve demokratik tepkilerinizi gösterin. Demokratik haklarımızı, fiili ve meşru yollarla, en geniş şekilde örgütlenerek alabiliriz. Kurtuluş kendi ellerimizdedir. Örgütlü mücadelenin önünde hiçbir güç duramaz.”



Şenol emeklilerin taleplerini de şu şekilde sıraladı:



“-Emeklilerin örgütlenmeleri önündeki engellerin kaldırılmasını ve sendikal örgütlenmelerin teşvik edilmesini,

-Sosyal Güvenlik Kurumlarının bağımsızlaştırılarak özerk bir yapıya kavuşturulmasını, yönetimin emekli ve emekçilere teslim edilmesini, söz yetki ve kararın emekçilerde olmasını,

- Maaş bağlama oranının kaldırılarak emekçinin çalışırken aldığı en son maaşının emekli maaşı olarak bağlanmasını

- Emekliler arasında var olan maaş farkının en düşük maaşa değil en yüksek maaşta birleştirilmesini,

-En düşük emekli maaşının en az yoksulluk sınırının üstünde bir düzeye getirilmesini,

-Ayrım yapmaksızın tüm emekli, dul ve yetimlere yılda dört defa asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini talep ediyoruz."