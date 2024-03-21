Emeklilerin banka promosyonu için tarih verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik duyurduğu 'banka promosyonu' hakkında açıklama yaptı. Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime sayılı günler kala emekliler için duyurduğu banka promosyonunun hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" dedi.

Tayyip Erdoğan, Kayseri’de bugün yaptığı açıklamada, emeklilerin 'banka promosyonu' hakkında konuştu.

Emekli için bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı yapmayan Erdoğan, banka promosyonları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, bankaların alınan maaşa göre 8 ile 12 bin lira arasında promosyon vereceğini söyledi.