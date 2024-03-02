Emeklinin bayram ikramiyesi zammı yasalaştı: Toplam ödeme ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılacak.

Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

BEKLENTİ ALTINDA KALDI, ERDOĞAN SEYYANEN ZAMA DA KAPIYI KAPATTI

Emekliye verilecek bayram ikramiyesi miktarı beklentilerin altında kalırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere seyyanen zam önerisine de kapıyı kapatmış, yurttaşlardan 'sabır' istemişti.

Erdoğan, "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum" diye konuşmuştu.