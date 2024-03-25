"Emekliye seyyanen zam" iddiası: AKP'den net açıklama geldi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacağı iddialarına ilişkin "Şu anda herhangi bir çalışmamız yok" açıklaması yaptı.

2024 yılı itibarıyla emekli aylıklarına yüzde 49,5 oranında zam yapılmış, en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu oranlar beklentilerin altında kalmıştı. Emekliyi sefalete mahrum eden iktidarın seçim öncesi emekli aylıklarına seyyanen yapacağı iddiaları gündeme gelmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz” sözleri ise beklentileri artırmıştı. Öte yandan, hafta sonu yapılan Ankara ve İstanbul'daki büyük mitinglerde Erdoğan'ın yeni bir düzenleme duyuracağı iddia edilmişti. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını açıklamış, "Cumhurbaşkanımızın bugün Ankara'daki yarın İstanbul'daki mitinglerini iyi dinleyelim" demişti.

AKP KAPIYI KAPATTI

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberlerin ardından AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'den seyyanen zam iddialarıyla ilgili net açıklama geldi.

Büyük Sivas Haber TV’ye konuşan Güler, emeklilere verilmesi gündemde olan seyyanen zamla ilgili yaptığı açıklamada kapıları kapattı.

Böyle bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Şu anda Meclisimiz ara tatilde. Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyet sergilememiz lazım. Şu anda herhangi bir çalışmamız yok bu konularda. Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın arzu edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız. Ama bizim elimizde öyle dedikleri gibi 5 binlik 10 binlik bir çalışmamız yok maalesef" ifadelerini kullandı.