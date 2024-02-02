Emin Alper’in yönettiği “Öteki” oyununun galası yapıldı

Yönetmen Emin Alper'in, Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’nin galası yapıldı.

Yönetmen Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’nin galası Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşti.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre galanın sonunda oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan dakikalarca ayakta alkışlandı.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen galaya Nuri Bilge Ceylan, Engin Günaydın, Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Serkan Keskin, Fatih Artman, Öykü Karayel, Can Bonomo, Onur Saylak, İbrahim Çelikkol, Cem Davran, Ceren Moray, Hatice Aslan, Melikşah Altuntaş, Durul Taylan, Tolga Karaçelik, Özgür Çevik, Ekin Koç ve Sedef Avcı gibi birçok ünlü isim katıldı.

Oyun, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.

Oyunun künyesi ise şöyle:

Eser: Fyodor Dostoyevski

Yöneten ve Uyarlayan: Emin Alper

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan

Yapımcı: Nisan Ceren Özerten

Sahne Tasarımı: Deniz Göktürk Kobanbay

Işık Tasarımı: Ahmet Sesigürgil

Ses Tasarımı: Okan Kaya

Yardımcı Yönetmen: Ömer Güneş

AI Artist: Deniz Savaş Ertan

Yürütücü Yapımcı: Naz Güven

Uygulayıcı Yapımcı: Deniz Saip

Yapım Asistanı: Ekinsu Köse

Yapım: Luz Yapım

Görsel İletişim Tasarımı: Özge Güven

TBWA/Istanbul Animasyon: Abt İstanbul Post Prodüksiyon

İletişim Danışmanlığı: İletişim Deposu

İletişim Desteği: Gülüm Baltacıgil