Emin Alper’in yönettiği “Öteki” oyununun galası yapıldı
Yönetmen Emin Alper'in, Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’nin galası yapıldı.
Yönetmen Emin Alper'in Dostoyevski’nin adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olan ‘Öteki’nin galası Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşti.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre galanın sonunda oyuncular Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan dakikalarca ayakta alkışlandı.
Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşen galaya Nuri Bilge Ceylan, Engin Günaydın, Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Serkan Keskin, Fatih Artman, Öykü Karayel, Can Bonomo, Onur Saylak, İbrahim Çelikkol, Cem Davran, Ceren Moray, Hatice Aslan, Melikşah Altuntaş, Durul Taylan, Tolga Karaçelik, Özgür Çevik, Ekin Koç ve Sedef Avcı gibi birçok ünlü isim katıldı.
Oyun, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat ve 1 Mart’ta ise Maximum Uniq Hall’da tiyatroseverlerle yeniden buluşacak.
Oyunun künyesi ise şöyle:
Yöneten ve Uyarlayan: Emin Alper
Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş, Gökhan Yıkılkan
Yapımcı: Nisan Ceren Özerten
Sahne Tasarımı: Deniz Göktürk Kobanbay
Işık Tasarımı: Ahmet Sesigürgil
Ses Tasarımı: Okan Kaya
Yardımcı Yönetmen: Ömer Güneş
AI Artist: Deniz Savaş Ertan
Yürütücü Yapımcı: Naz Güven
Uygulayıcı Yapımcı: Deniz Saip
Yapım Asistanı: Ekinsu Köse
Yapım: Luz Yapım
Görsel İletişim Tasarımı: Özge Güven
TBWA/Istanbul Animasyon: Abt İstanbul Post Prodüksiyon
İletişim Danışmanlığı: İletişim Deposu
İletişim Desteği: Gülüm Baltacıgil