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Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Teknik direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü ile anlaştı.

Spor
  • 03.10.2023 12:21
  • Giriş: 03.10.2023 12:21
  • Güncelleme: 03.10.2023 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu. 

43 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunun sonunda 10 maç çalıştırdığı Fenerbahçe ve sonrasında yaklaşık 2 sezon çalıştırdığı Başakşehir kariyerinin ardından 3. farklı takımda görev yapacak.

Ankaragücü Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belözoğlu için bugün imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de 2.30, Başakşehir'de ise 1.78 puan ortalaması yaşayan Belözoğlu, 3 Eylül'de Başakşehir'den ayrılmıştı.

Başkent temsilcisi ise sezona başladığı Tolunay Kafkas ile dün vedalaşmıştı.

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