Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oldu
Teknik direktör Emre Belözoğlu, geçtiğimiz günlerde Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü ile anlaştı.
MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.
43 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 sezonunun sonunda 10 maç çalıştırdığı Fenerbahçe ve sonrasında yaklaşık 2 sezon çalıştırdığı Başakşehir kariyerinin ardından 3. farklı takımda görev yapacak.
Ankaragücü Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Belözoğlu için bugün imza töreni düzenleneceğini duyurdu.
✍🏼 Hoş Geldin Emre Belözoğlu |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 3, 2023
Yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu için bugün imza töreni düzenlenecektir. pic.twitter.com/TBHC4OzqCU
Fenerbahçe'de 2.30, Başakşehir'de ise 1.78 puan ortalaması yaşayan Belözoğlu, 3 Eylül'de Başakşehir'den ayrılmıştı.
Başkent temsilcisi ise sezona başladığı Tolunay Kafkas ile dün vedalaşmıştı.