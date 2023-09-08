En büyük değişim İzmir'de

Değişim tartışmaları süren CHP’de ilçe kongreleri büyük ölçüde tamamlandı. Ankara’da 24 ilçeden 4’ü, İstanbul’da 38 ilçeden 13’ü, İzmir’de ise 30 ilçeden 18’inde kongreleri yeni ilçe başkanları kazandı.

Hüseyin ŞİMŞEK

Seçimlerin ardından değişim sürecine giren, ilçe kongrelerini büyük oranda tamamlayarak ay ortasında başlaması planlanan il kongrelerine hazırlanan CHP’de üç büyükşehirde dikkati çekici değişimler yaşandı. İzmir’de ilçe başkanlarının yarısından fazlası değişti. İstanbul’da bazı ilçelerde mevcut ilçe başkanları yarışı kaybederek koltuğu devretti. Ankara’da ise 24 ilçe başkanından 20’si yeniden seçildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in başı çektiği değişimciler, ilçe kongrelerinde Genel Merkez ile çok sayıda belediye başkanının desteklediği adaylara karşı ilk sınavını verdi. Bu kapsamda CHP Ankara İlçe Kongrelerinde, 24 ilçeden Elmadağ, Gölbaşı, Sincan ve Pursaklar’da ilçe başkanlığı el değiştirdi. Geri kalan 20 ilçede mevcut ilçe başkanları koltuğunu korudu.

İSTANBUL’DA SÜRPRİZLER

İstanbul’da ise ilçe başkanlarındaki değişim, 13 ilçeye ulaştı. Şile kongresi henüz yapılamadığı için kongresini tamamlayan 38 ilçe arasından Ümraniye, Esenler, Arnavutköy, Bakırköy, Beyoğlu, Maltepe, Sultangazi, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Bağcılar ve Başakşehir ilçe başkanları değişti. Özellikle Başakşehir ve Bağcılar ilçelerinde değişimcilerin aldığı sonuçlar dikkati çekti. Bağcılar’da mevcut ilçe başkanı Murat İmrek, değişimciler arasında yer alan Murat Sönmez’e yenildi. Başakşehir’de de benzer bir durum yaşandı. İlçe Başkanı Deniz Bakır, değişimcilerin desteklediği Beyzade Kayabaşı’na kaybetti.

Küçükçekmece, değişimin yaşandığı bir diğer ilçe oldu. Burada mevcut ilçe başkanı Süleyman Uzunok, rakibi Mert Polat’ın 4 oy gerisinde kaldı. Yeni ilçe başkanı, Polat oldu. Polat’ın değişim isteyen ekiplere yakın olduğu kaydedildi.

Arnavutköy, yarışın yaşandığı ilçeler arasında yer aldı. Buradaki seçim sadece iki oy farkla tamamlandı. İlçe başkanı adayları Ayhan Örs ile Hüseyin Çelik arasındaki yarışta İmamoğlu’na yakın olduğu bildirilen Çelik 127 oy, Örs 125 oy aldı.

Değişimciler, Esenler ilçe kongresini de önde tamamladı. Mevcut ilçe başkanı Kemal Şahin ile İmamoğlu’na yakın olduğu kaydedilen Cemal Kaya karşı karşıya geldi. Kaya, 199 oy alarak yeni ilçe başkanı oldu.

18 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ

“CHP’nin kalesi” olarak adlandırılan İzmir’de kongreler sonrası ilçelerin yarısından fazlasında başkan değişim yaşandı. 30 ilçe arasından Bayraklı, Aliağa, Bayındır, Bergama, Buca, Çiğli, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Urla, Kınık, Kemalpaşa ve Torbalı ilçe başkanları değişti. İzmir’deki değişimin büyük oranda partide değişiklik isteyen grupla ilgili olmadığını belirten yerel temsilciler, çok sayıda ilçe başkanının, yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olmak istediği için yeniden aday olmadığını bildirdi.