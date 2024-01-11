Epstein davası: Ricky Gervais'in konuşması yeniden gündem oldu

Pedofili suçlamasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar ettiği açıklanan Jeffrey Epstein'e ilişkin dava, skandala yönelik dosyaların kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilmesiyle yeniden gündem oldu. Epstein dosyaları ile ilgili dosyalar gündemdeki yerini korurken, ünlü komedyen Ricky Gervais’in 2020 Altın Küre Ödül Töreni’ndeki ifadeleri de tekrar konuşulmaya başlandı. Gervais'in o dönemki konuşması, ünlülerin toplum içindeki sorumluluklarına dikkat çekerek, keskin ve çarpıcı bir dille eleştiri yapmasıyla dikkat çekmişti.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalar, aralıklarla kamuoyu ile paylaşıldı.

Dosyaların dört ve beşinci bölümlerinde geçen ünlü isimlere ilişkin detaylar olaylara ilişkin bilinmeyenleri de gözler önüne sererken, dava bir kez daha dünya gündeminin en çok konuşulan skandallarından birisi haline geldi.

Jeffrey Epstein ile ilgili skandallar gündemdeki yerini korurken, komedyen Ricky Gervais’in 2020 Altın Küre Ödül Töreni’nde yaptığı konuşma da sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Gervais'in o dönemki konuşması, ünlülerin toplum içindeki sorumluluklarına dikkat çekerek, keskin ve çarpıcı bir dille eleştiri yapmasıyla dikkat çekmişti.

JEFFREY EPSTEİN SKANDALI En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

EPSTEİN DAVA DOSYALARI

Epstein davasındaki belgelerin 5 kısmı sırayla kamuoyunun erişimine açılmaya başlanmıştı.

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Bill Clinton'ın “genç kadınlardan” hoşlandığı gündeme getirilen dosyalarda, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.

Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de öne sürmüştü.

​​​​​​​Bill Clinton'ın temsilcileri de eski Başkan'ın, Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını savunmuştu.

Davanın yayımlanan üçüncü kısmında, Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve davayla ilgili keşif ve diğer süreç aşamaları hakkında mahkeme kayıtları yer almıştı.

Kamuoyuna açıklanan dördüncü dosyalarda, Epstein'a ait adada genç kızların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında bulunduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflar, fuhuş ağının iç işleyişini ortaya koyan Epstein'ın mağdurlarından Sarah Ransome hakkındaki dosya aracılığıyla açıklanmıştı.