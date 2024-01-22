Erdal Beşikçioğlu adaylık teklifini nasıl kabul ettiğini anlattı

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı olma teklifini nasıl kabul ettiğini anlattı. Özgür Özel ve Ümit Erkol ile görüştükten sonra teklifi kabul ettiğini aktaran Beşikçioğlu “On yıldır tiyatro yapıyorum; tek bir siyasetçiyi ben sahneme getiremedim. Madem öyle, ben de siyaset sahnesine çıkıyorum" dedi.

Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen (CHP) adaylık teklifini nasıl kabul ettiğini anlattı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol’dan kendisine telefon geldiği zaman eşiyle Prag'da bulunduğunu, Etimesgut Belediye Başkanlığı için isminin düşünüldüğünü duyunca da “Düşüneyim” yanıtını verdiğini anlattı.

Daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ümit Erkol ile görüştüğünü aktaran Beşikçioğlu, son sözünün “On yıldır tiyatro yapıyorum; tek bir siyasetçiyi ben sahneme getiremedim. Madem öyle, ben de siyaset sahnesine çıkıyorum” olduğunu söyledi.

Seçildiği takdirde kucaklayıcı ve hizmet odaklı politikalar yürüteceğini dile getiren Beşikçioğlu, "15 gündür bu işin içerisindeyim. Çok gezmek, çok sohbet etmek istiyorum. Sosyal desteklerde bulunmak en büyük arzum ve isteğim" dedi.

Kültür ve sanat alanındaki görüşlerini de anlatan Erdal Beşikçioğlu, "Açıkçası ben rantı anlamam, rant siyasetinden de hiç hoşlanmam. Ben biraz daha sosyo- kültürü, kendi içerisinde entelektüel seviyesini yükselten ama katılımcı bir belediyecilikle aslında halkın kendini yönettiği bir yapıyı kurmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilişkisinden de bahseden Beşikçioğlu, şunları söyledi:

“Mansur Başkan benim için gerçekten çok değerli. Hem belediyecilik anlayışı hem sosyal hizmetleri hem de insanlığı başka. 2 dakika sohbet ettiğiniz zaman kendisiyle gerçekten bir ömür sohbet etmek istiyorsunuz. Adaylığımın Mansur Bey’e hiçbir zaman sıkıntı olmayacağına inanıyorum. İki Angaralıyız! Ki o benim ağabeyimdir zaten. Ben de elimden gelen tüm kardeşliği yapmaya hazırım."