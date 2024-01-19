Erdal Beşikçioğlu'ndan Fethi Yaşar’a ziyaret

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, Yenimahalle Belediye'sinin CHP'li Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Beşikçioğlu’na, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve CHP Etimesgut İlçe Başkanı Selçuk Demir eşlik etti.

"BEŞİKÇİOĞLU'NA DESTEK İÇİN HAZIRIZ"

Beşikçioğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Fethi Yaşar, “Adaylığınız hayırlı olsun. Siz Etimesgut için bir şanssınız. Göreve gelirseniz başarılı olacağınızdan hiç şüphem yok. Biz her zaman size destek olmaya hazırız” dedi.

Yaşar, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ben siyasete parti bana bir şey versin diye girmedim; hep vatandaşa nasıl fayda sağlarım diye düşündüm. Öncelikle göreve geldiğimizde ilçemizin eksiklikleri nelerdir? Vatandaş ne istiyor? Bunları analiz ettik. Kimseyi ötekileştirmedik, bana oy verdi vermedi ona bakmadık, tüm mahallerimize eşit hizmet götürdük. Halka fayda sağlayan, ilçeyi kalkındıran projelere imza attık. Size en önemli tavsiyem budur".

Fethi Yaşar’ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu ve tecrübelerinden faydalanmak istediğini dile getiren Erdal Beşikçioğlu ise “Etimesgut’a hizmet etmek için çıktığımız bu yolda desteklerinizi bekliyorum. Tecrübeleriniz benim için çok önemli. Kol kola gireceğiz ve Etimesgut’u hak ettiği noktaya getireceğiz. Belediyecilik tecrübenizden yararlanmaktan mutluluk duyarım. Ben işbirliğine, diyaloğa, ortak akla inanırım. Hep birlikte çalışmak, üretmek çok kıymetli” diye konuştu.