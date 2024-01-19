"Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" diyen Turgut Altınok, 2019 seçimlerinin ardından 600 personeli işten çıkarmış

"Kimseyi işten çıkarmayacağız" vaadinde bulunan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'un 2019 seçimlerinden sonra 600 personeli işten çıkardığı ve Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığı için aday gösterdiği AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ilk vaatlerinden biri belediye çalışanlarına dokunmamak olurken Altınok'un 5 sene önce yapılan seçimlerin ardından 600 personeli işten çıkardığı ortaya çıktı.

Dün ATO Kongre Merkezi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla Turgut Altınok'un ABB adaylığı resmiyet kazandı.

Adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından konuşan Turgut Altınok, ABB'de çalışan işçilere seslenmiş ve "Hiç kimsenin ekmeğiyle, rızkıyla oynamayacağız, ABB'de çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına zam yapacağız" demişti.

SENDİKA DA YOK

Ancak Turgut Altınok'un 2019'da AKP'den Keçiören Belediye Başkanı seçildikten sonra 600 personeli işten çıkardığı ve Keçiören Belediyesinde sendika olmadığı ortaya çıktı.

Altınok, 1994'ten bugüne, 2009 - 2019 yılları hariç olmak üzere, bir kez MHP'den, bir kez Fazilet Partisi'nden iki kez de AKP'den toplam dört dönem Keçiören Belediye Başkanlığı görevine seçildi.