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Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı.

Güncel
  • 12.10.2023 17:50
  • Giriş: 12.10.2023 17:50
  • Güncelleme: 12.10.2023 17:56
Kaynak: AA
Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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