Erdoğan: Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık

Ankara'da seçmene hitap eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi "ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülük" yapmakla suçladı. Partisinin hangi partiye oy verirse versin ayrım yapmadığını iddia eden Erdoğan, "Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Mamak'ta toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) başta olmak üzere muhalefeti hedef alan Erdoğan, muhalefetin her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiğini, mayıs seçiminde de suçu millete attığını öne sürdü.

CHP yönetimini hedef alan Erdoğan, "Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor" ifadesini kullandı.

Partisinin hangi partiye oy verirse versin ayrım yapmadığını iddia eden Erdoğan, "Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir" diye konuştu.

Devamla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partisine oy isteyen Erdoğan, Ankara'nın 5 yıldır hizmetsiz kaldığını savundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Mamak'ta tamamlanan eser, yatırım ve hizmetlerin toplu açılışı için bir aradayız. Mamak'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birini yaptık. Mamak şahsıma yüzde 49 oranında oy verdi.

Mamak'ta daha fazla oy bekliyorduk. Demek ki mesajlarımızı Mamak halkına iletmekte eksiklerimiz oldu. Hangi kökene, meşrebe, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız başımızın tacıdır.

Bizde kusuru millete atmak yoktur. Muhalefet ise her zaman bir günah keçisi bulup hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Mayıs seçiminde de suçu millete attılar.

Sandık sonucumuzu daha fazla insana ulaşma mesajı olarak görüyoruz. Ankara bizim, hepimizin... Ne oldu Altılı Masa, hani liderler? Meclis'e girebildiler mi, masada kim kaldı?

"CHP, KENDİ KÖTÜ GEÇMİŞİYLE YARIŞIYOR"

Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi, ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor. Lafa gelince ahkam keserler ama insanlarımızı kökenleri, kılık kıyafetleri üzerinden ayrıştırırlar.

Her kim bölgecilik yapıyor, insanları etnik kökenine göre ayırıyorsa bu milletin huzurunu istemiyor demektir. Teröre ve şiddete bulaşmadığı, bu millete ihanet etmediği sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık.

Bol keseden vaat dağıttılar, sözlerini yerine getirmediler. Devasa bütçelere rağmen hiçbir eserleri yok. Proje diye bahsettiklerinin fazlasını bizim orta çaplı belediyelerimiz daha iyi yapıyor. Ankara'da yapılan ne varsa hepsi bizim yaptıklarımız. Taş üstüne taş koymamakla övünen beceriksiz yönetim var.

Hizmet ederken kimsenin kökenine mezhebine bakmadık. Belediyelerimizin ve kamu kurumlarının kapılarını kimseye kapatmadık. Asla ırkçı, faşist zihniyetten olmadık.

"SİYASİ REKABETİ SİYASİ HUSUMETE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

14-28 Mayıs seçimlerindeki gibi bu seçimde de siyasi rekabeti siyasi husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Bunlar lafa gelince sağda solda ahkam keserler ama insanları etnik kökenine bakarak ayrıştırmadan duramaz. Biz yakın geçmişte Çorum, Maraş olaylarını yaşamış milletiz. Sivas olaylarında provokasyonları yaşamış milletiz. Kim mezhep üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini istemiyordur. Siyasetçiler olarak elbette yarışacağız. Ülkemiz adına doğru bulmadığımız hususları ifade edeceğiz ama bunları yaparken aramıza nifak sokmaya çalışanlara karşı daima uyanık olacağız.

Şehrimizin sorunlarının kör düğüm haline gelmemesi için 31 Mart fırsattır. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim. Kaybedeceklerini anlayanların tahriklerine kapılmadan 11 gün boyunca çok iyi çalışacağız.