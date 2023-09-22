Erdoğan, BM salonundaki renkleri gökkuşağı bayrağı sandı: Guterres ile konuşmak isterdim

BM Genel Kurulu için geçtiğimiz hafta 4 günlüğüne New York’a giden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul salonunun dekore edilmesinde kullanılan renkleri LGBTİ+ haklarını temsil eden gökkuşağı bayrağı zannetti.

Neredeyse her konuşmasında LGBTİ+’ları hedef gösteren AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sefer de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için düzenlenen salonu dekore etmek için kullanılan renklere takıldı. Konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek istediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT’ci bir diğer lider LGBT’ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Şu anda dünyada ne kadar LGBT’ci var? Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT’ye karşı olanların da bu denli var. Çünkü bu bir insani mesele ve buradan rahatsız olanların olduğunu da bilmek lazım.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNİ TEMSİL EDİYOR

Ancak Erdoğan’ın şikayet ettiği renkler, LGBTİ+ haklarını temsil etmiyor. Reuters’a konuşan diplomatlar, söz konusu renklerin BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temsilen salonda yer aldığını, toplam 17 hedefin 17 farklı renk ile sembolize edildiğini ve Erdoğan’ın karıştırmış olabileceğini söylediler. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi, BM Genel Kurul Salonu’nda 18 Eylül’de başlamıştı.

MERKEZİNE 'AİLE'Yİ ALAN YENİ ANAYASA MESAJI

AA'nın aktardığına göre Erdoğan, kendisini öven bir gazetecinin "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu seviyesinde aile kurumunun küresel bir saldırı altında olduğunu ifade eden ilk ve tek lider siz oldunuz" şeklindeki tespitine yakın zamanda Türkiye'de merkezinde ‘aile’nin yer aldığı bir anayasa değişikliği hazırlığı içinde olduklarını vurgulayarak yanıt verdi.