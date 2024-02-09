Erdoğan: CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasının tamamında CHP'li belediyeler ve CHP yönetimini hedef alan Erdoğan, "CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. Bu siyasetlerini ülkeye bulaştırmalarına izin veremeyiz. dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

CHP'li büyükşehirleri hedef almayı sürdüren Erdoğan, "İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya zaten harap oldu. CHP'nin elindeki belediyelerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, "Biz bay Kemal ile en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Özgür Özel'in ise sesi çıkmıyor. İşte bay Kemal'i Ankara'da bir köşeye hapsettiler. CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır" diye konuştu.

ALPER GEZERAVCI MESAJI

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon kapsülünün Florida açıklarında okyanusa indiğini de anımsatan Erdoğan, "Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcıları uzaya, Türkiye olarak göndereceğiz" dedi.

ANTALYA ADAYLARI AKP'de; Kepez'den Rıza Sümer, Muratpaşa'dan Özdemir Manavoğlu, Konyaaltı'dan Durali Kolpak, Aksu'dan Durmuş Kaan Şahin, Döşemealtı'dan Bekir Kıvrım, Kumluca'dan Hüseyin Orhantekin, Serik'ten Veli Vural, Manavgat'tan Süleyman Okudan, Elmalı'dan Durmuş Ali Gökçe, Kemer'den Rahman Şeker, Akseki'den İbrahim Özkan, Gündoğmuş'tan Ali Gülen, İbradı'dan Hatice Sekmen, Kaş'tan Mutlu Ulutaş aday gösterildi. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi için Hakan Tütüncü'nün aday gösterildiği açıklanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şehirlerimizin nüfusunun çoğalmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti. Çok daha geniş görevler üstlenen bir konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu değişimi karşılamanın çabasındayız. Aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil belediyecilik vizyonumuzu da değiştirdik. 30 yıllık zengin tecrübemizi iktidardaki çalışmalarımızla yoğurduk.

İstanbul harap oldu, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya zaten harap oldu. CHP'nin elindeki belediyelerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi kişisel kariyer peşinde dolaşanlara bırakamayız. İnşallah 31 Mart'ta Antalya Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacak. Buna hazır mıyız?

Şu Antalya'da doğru dürüst bir havalimanımız bile yoktu. Bugünkü havalimanını kimler hazırladı? Ülkemiz genelinde 2024 turizm hedefimiz de 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir.

"ADAYLIK İÇİN MEYDAN MUHABERESİ YAŞIYORLAR"

CHP yöneticilerinin gündeminde ne ülkenin meseleleri ne milletin sıkıntıları var. İnsanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri bile yok. Kimin adamının nerede aday gösterileceğinden başka meseleleri yok. Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için adete meydan muhaberesi yaşıyorlar. Biz bay Kemal ile en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Özgür Özel'in ise sesi çıkmıyor. İşte bay Kemal'i Ankara'da bir köşeye hapsettiler.

CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. Bünyesini kuşatan,ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu durumu içimizi acıtıyor. Önümüzdeki seçimler şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması dışında CHP'de de taşların yerine oturmasını sağlayacak. Bizim de milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz olacak."