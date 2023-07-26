Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İletişim Başkanlığı, "Türkiye-Çin ikili ticaretini daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konularının da gündeme geldiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel ve bölgesel meselelerde önemli roller üstlenen iki ülkenin daha yoğun iş birliğine sahip olması yönündeki temennisini dile getirdi" açıklamasını yaptı.

Güncel 26.07.2023 18:17 Giriş: 26.07.2023 18:17

Güncelleme: 26.07.2023 18:24 Kaynak: ANKA

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