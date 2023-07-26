Yandaş yazardan Erdoğan'a eleştiri: Yetki verdik ama "Faturayı bize yükleme" dedik

Yandaş yazar Abdurrahman Uzun, son haftalarda peş peşe yapılan fahiş zamlar nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Uzun, "Ekonomiyi yönetmek için yetki verdik sana ama bunun faturasını bize yükleme dedik" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda 'Aktroll' olarak bilinen yandaş Abdurrahman Uzun, peş peşe gelen akaryakıt ve vergi zamlarından yola çıkarak doğrudan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

"Aga biz ekonomiyi yönetmek için yetki verdik sana ama ya bunun faturasını bize yükleme" sözleriyle Erdoğan'a seslenen Uzun şunları söyledi:

"Aga, beş yıl bu ülkenin direksiyonuna geç. Ekonomik sıkıntıları gider. İçeride terörle uğraşmak istemiyoruz. İnsanımızın sağlık hizmetlerini ver. Bunlar için biz Tayyip Erdoğan'a 14 ve 28 Mayıs'ta yetki verdik. Markete zam, benzine zam, harçlara zam, pullara zam.

'Aga biz ekonomiyi yönetmek için yetki verdik sana ama ya bunun faturasını bize yükleme. Biliyoruz sıkıntılar var ama git bunları dışarıdan bul. Doğalgaz mı buluyorsun, petrol mü buluyorsun. Bunları bul ama bize yüklenme' dedik biz Tayyip Erdoğan'a."