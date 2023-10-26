Erdoğan: Çocuk sayısı günden güne düşüyor, 85 milyon nüfus yeterli değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGBT+ bireyleri aile yapısını zayıflatmakla suçlayarak, "Aile kurumunu hedef alan sapkın akımlar" sözleriyle hedef aldı. Türkiye nüfusunun yeterli olmadığını söyleyen Erdoğan, çok daha fazla nüfusa ihtiyaç olduğunu kaydetti. Konuşmasında, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Erdoğan, "Küresel vicdan harekete geçmeli" çağrısı yaptı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 8. Aile Şurası’nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında aile kurumunun zayıflatıldığını savunan Erdoğan, LGBT+ bireyleri hedef aldı.

Aileye yönelik en büyük tehdidin LGBT+ bireyler olduğunu iddia eden Erdoğan, ekonomik sorunları görmezden gelerek evlenme yaşı sürekli yükseldiğine, çocuk sayısının günden güne düştüğüne vurgu yaptı. "Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz" diye konuşan Erdoğan, "Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına kesinlikle izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye nüfusunun yeterli olmadığına dikkat çeken Erdoğan, "Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil, çok daha fazla nüfusumuz olmalı" dedi.

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara da değinen Erdoğan, uluslararsı topluma harekete geçme çağrısı yaptı. Erdoğan, "Küresel vicdan harekete geçmeli. Bölgemizi yangın yerine çeviren bu krizi sona erdirmek için daha ne kadar beklemeli?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesidir. İnsanı hayatın inişleri, çıkışları karşısında koruyan aile büyük hazinedir. Aileyi devletin taşıyıcı sütunu ve kilit taşı olarak görüyoruz. Din ailede öğrenilir, ahlak ailede kuşanılır.

Aile yapımızı zayıflatan her türlü girişim karşısında teyakkuzda olmalıyız. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT zillet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar. Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz.

"EVLATLARIMIZI SAPKINLARIN ELİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Modern birey daha yalnız çok daha yalnızdır. Ekran ve sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzere insan daha fazla kapanmış ve toplumdan kopmuştur. Evlenme yaşı sürekli yükseliyor. Boşanma oranı her geçen gün artıyor. Çocuk sayısı günden güne düşüyor. Biz boşuna en az 3 çocuk demiyoruz.Aileye yönelik en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme politikasıdır. Bu küresel bir dayatma haline döndü. Sapkın akımların hedefinde bizatihi aile kurumu vardır.

Aileyi korumak bizim görevimizdir. Buradan bir kez daha ilan etmek isterim ki Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme politikalarına kesinlikle izin vermeyecektir. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız. Seçim vaadimizde olan Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşunu inşallah yakında gerçekleştiriyoruz. Gençlerimize sahip çıkacağız. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil, çok daha fazla nüfusumuz olmalı.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana İsrail yönetimiz Gazze'de acımasız bir katliam gerçekleştiriyor. İsrail yaşadığı şoku bahane ederek acımasızca katliam gerçekleştiriyor. Şu ana kadar 12 bin tondan fazla bomba yağdı. Gazze'de 6 binden fazla kardeşimiz şehit oldu. 17 binden fazla kişi yaralandı. 600 binden fazla Gazzeli yerlerinden edildi. Gazze'de yaşananları tepkisiz kalmak mümkün mü? Gazze'de yaşananlar açık bir zulme ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin ilginç yanı medeni geçinen ülkeler vahşeti sadece izliyor. AB çıkmış henüz ateşkes yapılamaz diyor. Daha ne zaman yapılacak. Biz hiçbir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere sessiz kalmadık kalamayız.

"KÜRESEL VİCDAN HAREKETE GEÇMELİ"

İşlerine gelmezse yaşananlara bakmazlar niye çünkü akan kan Müslüman kanı da ondan. AB komisyonunun ateşkes çağrısı yapmak için daha kaç çocuk ölmeli, BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bomba Gazze'ye düşmeli? Küresel vicdan harekete geçmeli. Bölgemizi yangın yerine çeviren bu krizi sona erdirmek için daha ne kadar beklemeli? Bizim prensibimiz bellidir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır."