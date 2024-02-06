Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı: Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Toprağa verdiğimiz canlarımızı hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, bir yıl önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 'hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle yürekleri yaktığını' belirtti.

Hayatını kaybeden 53 bin 537 kişinin her biri için başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü. Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz.

Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın."