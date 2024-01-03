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Erdoğan'dan İran'daki patlamalara ilişkin başsağlığı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın Kerman eyaletinde 100'ü aşkın kişinin öldüğü general Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde meydana gelen patlamalara ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verdi.

Güncel
  • 03.01.2024 17:22
  • Giriş: 03.01.2024 17:22
  • Güncelleme: 03.01.2024 17:31
Erdoğan'dan İran'daki patlamalara ilişkin başsağlığı mesajı
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamalar hakkında başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "terör saldırılarından derin üzüntü duyduk" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın mesajının tamamı şöyle:

"İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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