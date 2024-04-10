Erdoğan'dan Özgür Özel'e telefon

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin liderleriyle görüştü. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de telefonda görüştü.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştü.

Yıllardır CHP'yi, genel başkanlarını ve yöneticilerini hedef gösteren haberlere imza atan yandaş Sabah Gazetesi, Yavuz Donat'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı söyleşiyi manşetine taşımıştı.

Söyleşide Özgür Özel’in Ramazan Bayramı nedeniyle Erdoğan'ı arayacağı belirtilmişti.

Erdoğan, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı ve görüşme gerçekleştirdi.

LİDERLERE TELEFON

Erdoğan ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.

ÖZEL, LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi partilerin genel başkanları ve Parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlarıyla telefonla görüştü.

Özel, Erdoğan ve Kurtulmuş'un yanı sıra AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüştü.

Özel, liderlerinin şahsında partilerinin tüm üyelerinin liderlerinin ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Özel, böylece aralarında Erdoğan’ın da bulunduğu 16 siyasi partinin genel başkanıyla bayramlaştı.