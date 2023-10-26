Erdoğan ile Papa, İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki insanî durum değerlendirildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir 'kutsal metinde' yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını ve uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin utanç verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 26, 2023

Açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların sivil halka kesintisiz ulaştırılması çabalarına herkesin destek vermesi gerektiğini de belirtti.