Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan'ın anons ettiği AKP Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anons ettiği AKP Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu mitinge gelenler tarafından yuhalandı.

Güncel
  • 09.03.2024 17:09
  • Giriş: 09.03.2024 17:09
  • Güncelleme: 09.03.2024 17:20
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'ın anons ettiği AKP Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Urfa'da düzenlenen yerel seçim mitinginde konuştu.

Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra partisinin Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu kürsüye davet etti.

Ancak Erdoğan'ın yanına gelen Delioğlu, mitinge gelenler tarafından yuhalandı.

Yuhalamaların artması ve Delioğlu'nun alkışlanmaması üzerine yurttaşların tepkisini bastırmak için müziğin sesi yükseltildi.

"YAPTIN YAPACAĞINI"

Mitingin ardından sosyal medya hesabından miting alanındaki kalabalığı gösteren bir dron görüntüsü paylaşan Delioğlu, videonun üzerine "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını… " yazdı.

Ortaokul öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde Erdoğanın mitingine götürüldü
Erdoğan: Hiç kimsenin gölgemizde yürüyerek seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz
BirGün'e Abone Ol