Erdoğan'ın anons ettiği AKP Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu yuhalandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anons ettiği AKP Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu mitinge gelenler tarafından yuhalandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Urfa'da düzenlenen yerel seçim mitinginde konuştu.
Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra partisinin Urfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu'nu kürsüye davet etti.
Ancak Erdoğan'ın yanına gelen Delioğlu, mitinge gelenler tarafından yuhalandı.
Yuhalamaların artması ve Delioğlu'nun alkışlanmaması üzerine yurttaşların tepkisini bastırmak için müziğin sesi yükseltildi.
"YAPTIN YAPACAĞINI"
Mitingin ardından sosyal medya hesabından miting alanındaki kalabalığı gösteren bir dron görüntüsü paylaşan Delioğlu, videonun üzerine "Teşekkürler Şanlıurfa ! Yaptın yapacağını… " yazdı.
Teşekkürler Şanlıurfa !— Ali ihsan Delioğlu (@adelioglu63) March 9, 2024
Yaptın yapacağını… #HazırızKararlıyız #GerçekBelediyecilik#ŞanlıurfaHazır @RTErdogan @erkankandemir @bybekirbozdag pic.twitter.com/yaypf6N384